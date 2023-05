Gelbes Farbenspiel: Vor den Toren Harburgs blühen jetzt viele Rapsfelder

Harburg – Gelbe Farbtupfer, soweit das Auge reicht: Im Landkreis Harburg stehen jetzt die Rapsfelder in voller Blüte. Und es sind mehr als in den Vorjahren: In diesem Jahr hat vor den Toren Harburgs die Fläche, auf der die vielseitige Ölfrucht für die Ernährungsindustrie angebaut wird, zugenommen.

Besonders viele gelbe Felder gibt es derzeit zwischen der der Landesgrenze zu Hamburg und Sottorf links und rechts der K49 zu bewundern.

Wer dieses spektakuläre Farbenspiel der Natur genießen möchte, sollte sich beeilen: Diese Pracht ist immer nur wenige Wochen im Mai zu bestaunen. cb