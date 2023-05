Harburger Entenrennen: Sonnabend startet der Verkauf der „Rennlizenzen“

Harburg – Das Entenrennen auf der Außenmühle ist ein Spektakel für die ganze Familie und hat bei vielen Menschen einen festen Platz im Terminkalender. Am Sonntag, 18. Juni, veranstaltet der Rotary-Club Hamburg Harburg das „13. Entenrennen". Unterstützt werden sie wieder von Schülern der Elisabeth Lange Schule am Ehestorfer Weg.

Der Erlös wird jedes Jahr mindesten einem guten Zweck gespendet. In diesem Jahr ist der Überschuss des Harburger Entenrennens erneut der Harburger Tafel zugedacht. Das Entenrennen soll, wie in den vergangenen Jahren, wieder ein geselliges Spektakel am Ufer werden. Beginn ist um 12 Uhr.

Die Freiwillige Feuerwehr Eißendorf wird am Tag des Rennens ab 13 Uhr die Enten mit ihrem Wasserstrahl „antreiben", dem Ziel entgegen. Es gibt über 200 sehr attraktive Preise, unter anderem den Aufenthalt in einem Wellness-Hotel, Reisegutscheine, diverse Einkaufsgutscheine und vieles mehr. Neben dem Rennen gibt es in der Zeit von 12 bis 15 Uhr ein buntes Rahmenprogramm und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Wer mit einer Ente an den Start gehen möchte: In den kommenden Tagen und Wochen werden „Rennlizenzen“ für insgesamt 3000 gelbe Plastikenten für je vier Euro beziehungsweise vier Lizenzen für insgesamt fünfzehn Euro verkauft, erstmals am Sonnabend, 6. Mai, von 10.30 bis 14.30 Uhr vor Obi am Großmoorbogen.

Das Entenrennen wird umfangreich plakativ in Harburg beworben, Lose gibt es auch in einigen Verkaufsstellen in der Harburger Innenstadt.

Weitere Losverkaufstermine sind der Sonnabend, 13. Mai jeweils von 10.30 bis 14.30 Uhr vor Obi am Großmoorbogen und vor dem Matthies Gartencenter in Hittfeld, der 27. Mai von 10.30 bis 14.30 vor dem Matthies Gartencenter in Hittfeld und der 3. und 10. Juni jeweils wieder in der Zeit 10.30 bis 14.30 Uhr vor Obi am Großmoorbogen. cb