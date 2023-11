Schlemmen und Gutes tun: Am Wochenende sind Lionstage im Phoenix-Center

Harburg – Gewinne, Gewinne, Gewinne: Am kommenden Wochenende, Sonnabend, 4., und Sonntag, 5. November – dem Harburger Supersonntag mit Kulturtag und Shopping -, finden wieder die Lionstage im Phoenix-Center statt. Bereits zum 16. Mal laden die drei Harburger Clubs Harburger Berge, Harburger Altstadt und Harburg Hafen mit großzügiger Unterstützung des Phoenix-Centers in das Shopping-Center ein.

Der Erlös geht immer an einen guten Zweck. In den vergangenen Jahren kamen bei den Lionstage Spendensummen in Höhe von bis zu 20.000 Euro zusammen. „Mit den Erlösen werden wir in diesem Jahr das Kennedyhaus, die Arche und das Löwenhaus zu gleichen Teilen bedenken“, sagt Lions-Mitglied Wolfgang Bräuniger.

Den Besuchern wird an beiden Tagen ein abwechslungsreiches Programm geboten: Eine Tombola mit über 2000 Gewinnen zugunsten der sozialen Projekte. Unter anderem warten ein Fahrrad, Fahrrad-Zubehör, Auto-Wochenende, Elektro-Werkzeuge und viele andere wertvolle Gewinne.

Immer ein Genuss ist der große Schlemmerstand mit vielen selbstgebackenen Torten, Kaffee & Kuche sowie frisch gebackenen Waffeln.

Kinderschminken durch Mitarbeiter des Kennedyhauses und ein Glücksrad mit vielen netten Kleingewinnen sorgen zusätzlich für gute Unterhaltung. cb