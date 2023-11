Eine Woche nach dem Einbruch: Harburger Tafel sammelt Lebensmittelspenden

Harburg – Der Einbruch bei der Harburger Tafel am vergangenen Wochenende hat in Harburg für viel Unverständnis gesorgt. Es war bereits der dritte Einbruch bei der Tafel, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Wie berichtet wurde mit einem Gullydeckel die Scheibe eingeschlagen. Die Beute der Täter war bescheiden, umso höher war der angerichtete Sachschaden.

Wer die Harburger Tafel jetzt unterstützen möchte, hat dazu am Sonnabend, 4. November, im Harburger Markkaufcenter die Möglichkeit. Mitarbeiter der Tafel sind vor Ort und sammeln Lebensmittelspenden. Die Aktion ist eingebettet in die Feierlichkeiten zum 40. Geburtstag des Centers, der an diesem Wochenende gefeiert wird.

„Von 10 bis 18 Uhr nehmen wir vor Edeka unter den Rolltreppen Spenden entgegen. Das Motto lautet: Ein Teil mehr für die Tafel. Die Bürger sollen gern bei ihrem Einkauf zum Beispiel ein Paket Nudeln zusätzlich kaufen und spenden“, sagt Ansbert Kneip, Vorstandsmitglied der Tafel.

Gesammelt werden in erster Linie haltbare Lebensmittel wie Dosen, Mehl, Nudeln, Zucker, Hygieneartikel und so weiter. „Das sind Waren, die wir normalerweise in den Supermärkten nicht erhalten - die für unsere Kunden aber auch wichtig sind“, sagt Ansbert Kneip, der sich wünscht: „Nach dem Ärger um den Einbruch am letzten Wochenende wären gut gefüllte Spendenkisten für uns ein versöhnlicher Wochenausklang.“ cb