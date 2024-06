Featured

Hamburgs beste Schülerzeitungen: Drei Teams aus Harburg ganz vorn dabei

Harburg – Hamburgs beste Schülerzeitungen wurden vor kurzem im Miralles-Saal der Jugendmusikschule am Mittelweg ausgezeichnet. Und drei Schüler-Redaktionen aus dem Bezirk Harburg landeten auf dem Treppchen.

Den mit 500 Euro dotierten ersten Preis gewann zum zweiten Mal in Folge die „Grumbrechtstrassen News“ der Schule Grumbrechtstraße in Harburg. Bei den Förderschulen freut sich zum sechsten Mal in Folge die Redaktion von „Der neue Elfenbote“ der Schule Elfenwiese in Harburg über den ersten Platz.

Zudem war noch eine dritte Schule aus dem Süderelberaum erfolgreich: Gleich bei ihrer ersten Teilnahme am Wettbewerb landeten die jungen Redakteure der „New Graven Times“ des Gymnasiums Süderelbe auf dem dritten Platz in der Kategorie Gymnasien.

Insgesamt haben 43 Schulen ihre Schülerzeitungen eingereicht, zehn mehr als im letzten Jahr. „Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung“, sagt Hamburgs Landeskoordinatorin Sabine Langer. Der Einsendeschluss für die nächste Wettbewerbsrunde ist der 1. Dezember. Mehr Inforationen unter www.schuelerinnenzeitungspreis.hamburg.de