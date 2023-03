Erstes warmes Wochenende: Vor dem Ex-Standesamt blüht jetzt die Zierkirsche

Harburg – Pünktlich zum heutigen Frühlingsanfang freuten sich die Harburger in Stadt und Land über das erste Wochenende des Jahres mit relativ warmen Temperaturen. Das Wetter lockte die Menschen an beiden Tagen ins Freie. Auch wenn sich die Sonne nur manchmal zeigte, machte es Spaß draußen zu sein.

Die beiden warmen Tage in dieser Woche haben in der Natur für einen regelrechten Schub gesorgt. Vielerorts grünt und blüht es jetzt. Auch die Zierkirsche vor dem ehemaligen Harburger Standesamt am Museumsplatz läutet jetzt den Frühling ein: Ihre Blüte hat begonnen. Ab sofort wird sie mit ihrer zartrosa Blütenpracht die Blicke auf sich ziehen.

Allerdings ist der Blütenzauber nicht von langer Dauer: Bereits nach wenigen Tagen ist die Blüte wieder vorbei. In den kommenden Tagen erwartet uns eher durchwachsenes Wetter mit einem Mix aus Wolken, Sonne und Regen. cb