Auftritt in Unterkunft: „Clowns ohne Grenzen“ sorgen für Spaß bei den Kindern

Neu Wulmstorf - Einen bunten Kindernachmittag haben die Johanniter in der Unterkunft für Geflüchtete in Neu Wulmstorf organisiert. Für ausgelassene Stimmung sorgten Pepe, Pups und Polly von den „Clowns ohne Grenzen“ bei ihren zwei Aufführungen.

„Es war so schön zu beobachten, wie viel Spaß die Kinder bei den Auftritten hatten, wie sie mitgefiebert, mitgeklatscht und wie viel sie gelacht haben über den Quatsch, den die Clowns fabriziert haben“, sagt Markus Burghard, Koordinator für die Flüchtlingshilfe bei den Johannitern.

Die drei Spaßprofis mit den roten Nasen verstanden es hervorragend, den Nachwuchs sofort in ihren Bann zu ziehen. Mit lustigen Liedern animierten sie zum Mitklatschen und jedes Malheur, das den Clowns passierte, sorgte für große Erheiterung auch schon bei den ganz Kleinen. Nach der Vorstellung durften die Kinder Fotos mit den Clowns machen und bekamen eine Portion Popcorn.

„Clowns ohne Grenzen“ ist ein ehrenamtlicher Verein zu dem Clowns, Artisten und Musiker gehören. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, in Flüchtlingslagern weltweit und auch in Flüchtlingseinrichtungen in Deutschland aufzutreten. cb