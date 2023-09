Harburg Huus: Arne Weber spendet 25.000 Euro an DRK-Obdachlosen-Einrichtung

Harburg - Der bekannte Harburger Unternehmer Arne Weber spendet dem Harburg-Huus 25.000 Euro. "Das Huus leiste vorbildliche Arbeit", so der Initiator und Mitbegründer des Channel Hamburg über die Obdachloseneinrichtung des DRK Hamburg-Harburg.

Zur Scheckübergabe lud der erfolgreiche Harburger Geschäftsmann (HC Hagemann) in eines der ältesten Häuser Hamburgs: Fast 500 Jahre steht das "Bornemannsches Haus" nun schon an der heutigen Harburger Schloßstrasse und ist damit das drittälteste der Hansestadt. Arne Weber hat es vor Jahren gekauft und so vor dem Abriss bewahrt. Nach langwierigen und aufwendigen Restaurationsarbeiten wieder zugänglich, beherbergt es seit Juni dieses Jahres die "Galerie 1565".

Doch trotz der Begeisterung für sein altes Gemäuer und dem damit einhergehenden Stress und Aufwand vergisst der Harburger Initiator und Motor des Channel Hamburg nicht die Bedürftigen. Nach einer Besichtigung des Harburg-Huus traf er jetzt in der Galerie die Spendenverantwortliche des DRK-Kreisverbandes Hamburg-Harburg, Dr. Simone Thiede, zur Spendenübergabe. Er hatte kurzerhand das Alter seines Fachwerkhauses verfünffacht und den entsprechenden Betrag per Scheck für die Einrichtung für Obdachlose und ihre Hunde ausgestellt.

Im Harburg-Huus hilft der DRK-Kreisverband Hamburg-Harburg e.V. obdachlosen Menschen und unterstützt sie dabei, eine neue Perspektive zu entwickeln. Geboten werden 15 Übernachtungsplätze in Ein- bis Vierbettzimmern, darunter auch ein Raum nur für Frauen, Verpflegung, Duschen, Waschmaschinen sowie ein Tagestreff für 20 bis 30 Gäste und umfangreiche Unterstützung von Sozialarbeitern. Das Besondere: Hunde sind willkommen, können hier mit übernachten.

Als Anerkennung für die bisher geleistete Arbeit wurde dem Harburg-Huus unter anderem 2021 von "GoVolunteer e. V." das Siegel für Ausgezeichnetes Engagement verliehen.