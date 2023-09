Drei Tage Party: Hittfeld feiert am Wochenende sein 41. Dorffest

Hittfeld - Das Dorffest in Hittfeld ist für viele Menschen in Harburg Stadt und Land die „Party des Jahres“. Am kommenden Wochenende findet die 41. Auflage des Events statt. Von Freitag, 15., bis Sonntag, 17. September wird drei Tage lang gefeiert.

Der Mix aus ausgewählten traditionellen Schaustellerbetrieben, Verkaufsständen, modernen Food-Trucks und Live-Acts auf der Open Air Bühne bietet ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack.

Das Bühnen Warm-up am Freitag bestreitet Pascal Krieger, der seit vielen Jahren als erfolgreicher Interpret von Pop-Schlagern ein absoluter Partygarant ist. Dann kommen Mad Dog auf die Bühne und bieten eine echte Party-Powershow, die zum Mitsingen und Tanzen anregt.

Der Dorffest-Samstag eignet sich perfekt für einen Familientag: Der traditionelle Flohmarkt lädt zum Stöbern und Feilschen ein. Mittags kann man sich bei der Open Air Bühne vom TSV Eintracht Hittfeld, dem Sportverein Emmelndorf und dem Tanzstudio Sedello inspirieren lassen.

Am Samstagabend rocken Hitfield zum zweiten Mal das Dorffest. Die sechs Musiker bringen mit den größten Rock-Hits und dem Besten aus den Charts jedes Publikum in Wallung. Fette Disco-Beats gibt es wie immer auf dem Partyareal vom Team 412.

Der Sonntag bringt am Mittag Aurel auf die Bühne und in der Pause präsentiert der Posaunenchor Hittfeld sein Können. Am frühen Abend heizen Boerney und die Tri Tops dem Publikum ordentlich ein. Die Kultband von der Reeperbahn ist vom Dorffest nicht mehr wegzudenken. cb