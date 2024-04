Harburg Marketing: Neuer Vorstand gewählt und viele Pläne für die Zukunft

Harburg - In Harburg bewegt sich etwas: Am gestrigen Donnerstag fand im Tanzstudio des Tango Ático die jährliche Mitgliederversammlung des Harburg Marketing e.V. statt. 50 Mitglieder aus verschiedenen Branchen nahmen teil und lauschten gespannt den Berichten des Vorstands und der Geschäftsführerin Antonia Marmon über die Projekte des Jahres 2023 und die geplanten Aktivitäten für das laufende Jahr.

Hinter diesen zahlreichen Projekten für Harburg steht nicht nur die Geschäftsstelle des Harburg Marketing e.V., sondern auch die ehrenamtlich besetzten Gremien des Vorstands und des Beirats. Die Vorstandsmitglieder wurden bei der Mitgliederversammlung neu gewählt beziehungsweise nach nun zwei Jahren im Amt bestätigt.

Den Vorstand bilden Dr. Ralf Grote (Vorsitzender, TU Hamburg), Danijela Brko (zweite Vorsitzende, ECE), Johannes Nettekoven (Sparkasse Harburg-Buxtehude), Daniel Boedecker (steg hamburg) und Prof. Dr. Rainer-Maria Weiss (Archäologisches Museum Hamburg). Dr. Ralf Grote bedankte sich herzlich bei den Mitstreitern für dieses Engagement und verabschiedete Henrike Lorenz (ECE) und Valbona Scharfenberg (TUHH), mit großem Dank für die jahrelange Mitarbeit im Vorstand.

Die Versammlung bot eine ideale Gelegenheit, sich beim anschließenden Get-Together intensiv zu vernetzen und über Wünsche und Pläne für den Bezirk auszutauschen. Dazu wurde Fingerfood des Harburger Unternehmens „Restaurant Scharf“ gereicht, die Bar des Tanzstudios sorgte für Getränke und gemeinsam mit dem Harburger Stadtmaler Ralf Schwinge entstand ein Gemeinschaftsbild.

Der Harburg Marketing e.V. setzte im Jahr 2023 seine bewährten Veranstaltungen und Aktionen mit Leidenschaft und Innovationsgeist fort, während gleichzeitig neue Ansätze verfolgt wurden.

Bekannte Projekte wurden weiterentwickelt, darunter die vier „Veranstaltungen mit Sonntagsöffnung“, die erstmals auf den Harburger Binnenhafen ausgedehnt wurden, sowie die Aktion „Harburg räumt auf“, die erstmalig auch den Binnenhafen umfasste. Insgesamt gab es im Vorjahr 37 Projekte und viel Engagement für Harburg.

Im ersten Quartal 2024 wurden bereits einige Projekte durchgeführt. Die zweite Veranstaltung zur „Mobilitätswende“, die Aktion „Harburg räumt auf“, bei der ein erneuter Rekord von 300 gefüllten Müllsäcken gefeiert werden konnte und zwei „Veranstaltungen mit Sonntagsöffnung“.

Erstmals wurde Harburg als touristischer Anziehungspunkt in der Metropolregion wahrgenommen und war mit einem Projekt des Harburg Marketing e.V. beim ADAC Tourismuspreis Hamburg vertreten.

Der erst im letzten Jahr realisierte „Intergalaktische Hörspaziergang“ konnte sich gegen zahlreiche weitere Bewerber:innen aus der Hamburger Tourismusbranche durchsetzen und qualifizierte sich gemeinsam mit fünf weiteren touristischen Akteuren für die Endrunde.

Gewonnen hat das Leuchtturmprojekt „Villa Viva“ von Viva con agua. Dennoch hat allein die Nominierung merklichen Wind in die Bekanntheit des Hörspaziergangs gebracht. Aktuell befinden sich weitere neue Projekte für 2024 in der Planungsphase, darunter der neue Veranstaltungskalender für Harburg, der Harburger Stadtplan sowie die Folierung des ehemaligen Karstadt-Gebäudes. Auch für 2025 und 2026 sind neue Projekte bereits in der Planung.