Jetzt wird´s gruselig: In das ehemalige Kulturcafé "Komm Du" kommt ein Horror-Theater

Harburg – In die Räume des ehemaligen „Komm Du“ an der Buxtehuder Straße 13, Ecke Bleicherweg, wird bald wieder Leben einkehren: Drei Monate nachdem das Kulturcafé wie berichtet Insolvenz angemeldet hatte, steht nun fest, dass dort das neue „Miskatonic Theater“ einziehen wird.

Dahinter verbirgt sich Das Team um Lars Henriks von antikyno Media, die mit dem Miskatonic Theater ein neues Kapitel für die Kultur in Harburg aufschlagen möchten: Es soll das einzige Horror-Theater der Welt entstehen.

Der Wermutstropfen: Nach etwas über einem Jahr intensiver kultureller Arbeit in Harburg verabschiedet sich das antikyno von seiner bisherigen Location in der Neuen Straße 35a. „Doch die Schließung bedeutet nicht das Ende, sondern den Beginn eines aufregenden neuen Kapitels in Harburg“, so Lars Henriks.

Die Entscheidung für den Umzug wurde durch die kontinuierlich ausverkauften Theater-Veranstaltungen, das positive Presse-Echo und das treue Stamm-Publikum des antikyno maßgeblich beeinflusst. Trotz des Fokuswechsels auf das Theater werden weiterhin regelmäßige Film-Veranstaltungen wie der Horror-Kurzfilm-Slam stattfinden. Das Miskatonic Theater steht auch weiterhin als Miet-Kino zur Verfügung, so Henriks.

Mit einer Kapazität von 80 Plätzen wird das Miskatonic Theater deutlich größer als das antikyno und hat eine richtige Bühne für unsere exklusiven Weltpremieren von Bühnen-Adaptionen klassischer Schauer-Literatur. Das Miskatonic Theater wird somit zum einzigen Horror-Theater der Welt, das bereits im antikyno zahlreiche Besucher aus ganz Deutschland anzog.

Bevor es losgeht, muss das ehemalige Komm Du umgebaut werden. Deko und Atmosphäre sollen die Horror-Stücke unterstützen. „Nach dem Umbau werden wir etwa 80 Plätze haben, was ein großes und wichtiges Upgrade zu unseren derzeitigen bisherigen 28 Plätzen ist“, sagte Henriks gegenüber harburg-aktuell.

Um sich gebührend von den alten Räumlichkeiten zu verabschieden, lädt das antikyno zu einem besonderen Abschiedsprogramm ein. Neben zwei Film-Vorführungen cthulhoider Indie-Filme erwartet das Publikum eine letzte Theater-Inszenierung im intimen Rahmen des antikyno.

