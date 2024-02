Harburg räumt auf: Am 8. März wird in der City und im Binnenhafen Müll gesammelt

Harburg – Es ist wieder Zeit für den großen Frühjahrsputz: Am Freitag, 8. März, lädt der Harburg Marketing e.V. zur regionalen Initiative „Harburg räumt auf" ein. Ziel dieses Projekts ist es, alle Bewohner, Unternehmen und Initiativen Harburgs zu mobilisieren, gemeinsam unseren schönen Bezirk sauber zu halten.

Als Dank für den freiwilligen Einsatz aller Teilnehmer erwartet diese eine Stärkung aus der lokalen Harburger Gastronomie, mit freundlicher Unterstützung der Sparkasse Harburg-Buxtehude, sowie Gewinne für das erfolgreichste Sammel-Team, ermöglicht durch den Harburg Marketing e.V..

Bereit für die Herausforderung? Jetzt als Team anmelden: Jeder hat die Möglichkeit, sich mit Kollegen, Freunden, Familienmitgliedern, Mitschülern oder Kommilitonen als Team anzumelden. Die Teams, die am Ende die meisten Säcke gefüllt haben, erhalten großartige Preise aus dem Sortiment der Harburg Info.

„Wir sind gespannt, welches Team die meisten Müllsäcke füllt und ob wir unseren Rekord von 55 Müllsäcken aus dem letzten Jahr toppen können. Wir freuen uns, im Hamburger Süden als Anlaufstelle für dieses großartige, hamburgweite Projekt zu fungieren und dazu beizutragen, dass Harburg glänzt“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon.

Die Teams können sich über verschiedene Kanäle anmelden: Online mit einem Klick hier, Telefonisch: 040 32 00 46 96, per E-Mail: info@harburg-marketing.de oder persönlich in der Harburg Info in der Hölertwiete: montags bis freitags, 10 bis 18 Uhr

Harburg räumt auf am 8. März hat zwei Treffpunkte: Um 11 Uhr beginnt das Aufräumen im Binnenhafen, um 16 Uhr ist der Start am Sand in der City. „Harburg räumt auf“ findet im Rahmen von "Hamburg räumt auf", der größten Stadtputzaktion Deutschlands, statt. Diese Aktion läuft vom 1. bis 10. März und ruft hamburgweit dazu auf, sich zu beteiligen.

Für diejenigen, die am 8. März keine Zeit haben, aber dennoch teilnehmen möchten, bietet der Harburg Marketing e.V. eine Anlaufstelle in der Harburg Info, Hölertwiete 6. Zwischen dem 1. März und dem 8. März können Müllgreifer, Handschuhe sowie Müllbeutel ausgeliehen werden. Die gefüllten Beutel und das Equipment werden im Anschluss wieder zurückgebracht und von Harburg Marketing e.V. und der Stadtreinigung Hamburg fachgerecht entsorgt.