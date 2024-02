Hamburg räumt auf: Initiative aus Harburg hat bisher die meisten Anmeldungen

Harburg - Nur noch wenige Wochen, dann heißt es auch in Harburg wieder „Hamburg räumt auf!“ Am Freitag, dem 1. März, beginnt die große Frühjahrsputzaktion in der Hansestadt. Zehn Tage lang, vom 1. bis zum 10. März, werden dann wieder zehntausende Hamburger ihre Stadt frühjahrsfein putzen.

Bislang haben sich schon mehr als 51.000 Freiwillige in gut 700 Initiativen angemeldet. Größte Initiative ist die Grundschule Grumbrechtstraße in Heimfeld mit rund 750 Teilnehmenden, davon 700 Kinder. Am Freitag, 8. März, findet die Aufräumaktion vom Harburg Marketing statt. Wie im Vorjahr wird wieder in der City und im Binnenhafen klar Schiff gemacht.

Anmeldungen von Aufräumteams sind weiterhin mit einem Klick hier bei der Stadtreinigung möglich.