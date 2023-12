Harburgs Kultparty feierte Jubiläum: Heavy Christmas begeisterte viele Gäste

Harburg – Am Sonnabendabend feierte Harburgs Kultparty Jubiläum: Zum 30. Mal luden fünf Harburger Freunde zur legendären Heavy Christmas Party. Und auch nach so vielen Jahren hat das vorweihnachtliche Event nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Rund 250 Gäste erlebten in der Helms-Lounge eine ausgelassene Party-Nacht.

Einige Tage vor Weihnachten luden die fünf Freunde Arne Peters, Thomas John, Ingo Tietjen, Sven Juulsgaard und Frank Tomforde alte Bekannte und neue Freunde in die Helms Lounge, um das Fest der Feste mit einer rauschenden Weihnachtsparty einzuläuten.

Das machen die Veranstalter bereits seit 1991 in den unterschiedlichsten Locations in Harburg. Unter anderem wurde bereits im Edelweiß, in der Villa Harburg, Hornbachers Villa oder auf der Seuten Deern gefeiert. Seit einigen Jahren steigt die Fete in der Helms-Lounge. Mittlerweile genießt diese Party in Harburg Stadt und Land Kult-Status bei den jungen und alten Pistengängern.

Die ersten Gäste standen bereits vor der Tür, bevor die Party offiziell losging. Mit einem Glühwein stimmten sich die Nachtschwärmer am Eingang auf die heiße Partynacht und ein Wiedersehen mit vielen Wegbegleitern aus der Harburger Partyszene ein.

Wie gewohnt dauerte es nicht lange und die Tanzfläche war gefüllt und leerte sich erst wieder weit nach Mitternacht. Für einen Mix aus alten Disco-Klassikern, Hits der Neuen Deutschen Welle, New Wave und aktuellen Chart-Krachern traf DJ Michi genau den Geschmack der jungen und älteren Nachtschwärmer. cb