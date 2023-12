Treckerkorso: Bauern aus den Landkreisen unterstützen Protest in Berlin

Moorburg - Im Konvoi sind am Montagmorgen Bauern mit ihren Treckern im Süden Hamburgs "eingefallen". Die Fahrzeuge kamen im Korso über die Bremer Straße und Cuxhavener Straße. Ihr Ziel: die Moorburger Schanze. Von dort sollte es weiter zum Heiligengeistfeld gehen.

Die Konvois sind eine Unterstützung der Bauernproteste in Berlin, die sich gegen de Ampel-Regierung richten. Sie will die durch den verfassungswidrigen Haushalt nötig gewordene Einsparungen umgehen, indem Geld durch die Abschaffung der Rückvergütung von sogenannten Agrardiesel abgeschafft wird, Kraftstoff, der in der Land- und Forstwirtschaft für Maschinen und Trecker genutzt wird. Gleichzeitig wird der Kraftstoff, wie für jeden Bürger, wegen einer erhöhten CO2-Abgabe teurer.

Der Bauernverband stuft die Kürzung, die einen Bauern über 200 Euro je 1.000 Liter Diesel kostet, als eine "eine weitere massive Belastung für unsere Betriebe" ein, die die Konkurrenzfähigkeit in Europa weiter schwäche. zv