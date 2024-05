Harburgs neuer Super-Sportplatz fast fertig: Eröffnung im Frühsommer

Harburg – Wenn man einen Blick auf Harburgs neuen Super-Sportplatz an der Außenmühle wirft, dann steigt die Vorfreude auf neue sportliche Erlebnisse in Harburg: Die Drei-Millionen-Euro-Anlage ist so gut wie fertig. Kunstrasenplatz, Calisthenics-Anlage für Fitnesstraining, Bergauf-Lauf-Strecke, Mini-Trampoline und unterschiedlich gestaltete Betonelemente für Parcours-Läufe – alles ist fertig.

Beim ersten Spatenstich mit Senator Andy Grote vor zwei Jahren war eine Eröffnung im Jahr 2023 angedacht. Doch der Termin war nicht zu halten. Wann wird denn nun endlich eröffnet?

„Wir werden den neuen Sportplatz im Frühsommer dieses Jahres eröffnen“, sagte Sandra Stolle, Pressesprecherin des Bezirksamts, auf Anfrage von harburg-aktuell. „Derzeit werden von den beauftragten Firmen die letzten Restarbeiten erledigt.“

Mit der neuen Anlage wird endlich eine Sportplatz-Lücke geschlossen, die seit Herbst 2018 besteht: Damals wurde die Anlage für den Sportbetrieb gesperrt. Von der Sperrung sind viele Harburger Schulen betroffen, die auf andere Anlagen ausweichen müssen.

In Zukunft soll die Anlage am Außenmühlendamm, Ecke Vinzenzweg neben dem Vereins- und Schulsport auch von Freizeitsportlern als attraktiver und vielfältig nutzbarer Ort für Spiel, Sport und Bewegung wahrgenommen zu werden. cb