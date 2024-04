Haus Huckfeld freut sich über gelungene Veranstaltung der Rotarier aus Seevetal

Fleestedt - Die Gäste im ausverkauften Konzert von Gospel Train hatte es nicht auf den Stühlen gehalten. Bei der Charity-Veranstaltung unter dem Motto "Glücksmpmente" von Rotary Seevetal im März im Audi-Zentrum Fleestedt ging das Publikum so richtig mit. Die Mischung aus Gospel, Pop und Soul ging eben nicht nur ins Ohr, sondern auch direkt in die Beine. Club-Präsidentin Nicole Maack freute sich über den großen Erfolg.

Gefreut haben sich auch die Macher und Bewohner aus dem Haus Huckfeld in Hittfeld, in dem in mehreren Wohngruppen behinderte leben. Einige von ihnen erlebten nicht nur einen tollen Abend in dem zum Konzertsaal umgebauten Autohaus. Sie unterstützen die Rotarier aus Seevetal auch großzügig. "Durch die Erlöse aus dem Konzert können wir einen speziellen Schreibtisch für Rollstuhlfahrer und Ergometer anschaffen, die wir an die Einrichtung übergeben werden", so Club-Präsidentin Maack.

Auch Gospel Train, der 1999 gegründete Schul-Chor der Goethe Schule in Harburg, wird etwas von den Erlösen bekommen. Der Chor tritt bei Benefizveranstaltungen grundsätzlich ohne Gage auf. Trotzdem wollen viele Dinge bezahlt und unterstützt werden. "Der Chor", so Maack, "der ja nicht nur für gute Live-Musik, sondern auch für Engagement junger Leute und Integration steht, ist eine Institution, die wir als Club für förderwürdig halten." zv