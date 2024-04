Säckeweise Abfall: Wieder Illegale Müllentsorgung im Forst Appelbüttel

Appelbüttel – Auf dem Waldparkplatz in Appelbüttel am Eißendorfer Waldweg haben am Wochenende die Müllsäue wieder zugeschlagen. Schon wieder, denn erst vor zwei Monaten gab es auf dem Parkplatz am Waldrand eine illegale Müllentsorgung.

Mehr als ein Dutzend Müll- und Mörtelsäcke wurden am Waldrand am Eißendorfer Waldweg, Ecke Vahrendorfer Stadtweg einfach in den Erholungswald gekippt. Ist auch einfacher, als den Unrat beim Recyclinghof abzugeben.

Leider kein Einzelfall: Immer wieder kommt es zu illegalen Müllablagerungen in Harburg Stadt und im Landkreis, Das ist kein Kavaliersdelikt: Wer bei dieser Art der Ordnungswidrigkeit erwischt wird, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen. Auch ärgerlich: Die Kosten für die Entsorgung müssen jetzt andere bezahlen. cb