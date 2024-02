Helau und Alaaf: Carneval-Clubs Süderelbe feierte im Jägerhof

Hausbruch - Eigentlich sind ja Fischköppe nicht als Karnevalsgranaten bekannt. Dass man auch hier in Helau und Alaaf kann, hat der Carneval-Clubs Süderelbe (CCS) im Landhaus Jägerhof gezeigt. Dort fand jährliche Gala des Vereins statt.

Die Show, bei der Tanzmariechen Lina, die Prinzessinnen-Garde, die Elbperlen oder auch Gäste, wie die Die LaOla Boys aus Lübeck Rangenberg, ihre Auftritte vor ausverkauften Saal hatten, kam gut an.

CCS-Präsidentin Bianca Zenker ist zufrieden. "Es hat allen viel Spaß gemacht und die Veranstaltung hat wieder einmal gezeigt, dass Karneval im Norden nicht nur möglich, sondern gar nicht mehr wegzudenken ist."

Am Sonntag steht das Karnevalsereignis für die Jüngsten an. Der Verein veranstaltet Kinderfasching am 11. Februar ab 15 Uhr in der Elstorfer Mehrzweckhalle. wg