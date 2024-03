Hier wächst und hier schrumpft die Bevölkerung im Bezirk Harburg

Harburg - Der Bezirk Harburg gilt durch die Neubaugebiete im Bereich Neugraben und Fischbek als einer der wachsenden Bezirke. Doch bis 2035 wird die Bevölkerung, gesehen auf ganz Hamburg unterdurchschnittlich wachsen. In einer entsprechenden Prognose wird ein anwachsen der Bevölkerung im Bezirk auf 179.810 Menschen vorausgesagt. Das entspricht einer Zunahme von 3,1 Prozent. Für ganz Hamburg wird ein Bevölkerungszuwachs von 3,9 Prozent bis 2035 prognostiziert.



Es sind vor allem die ländlichen Gebiete wie Cranz, Francop und Neuenfelde, in denen die Bevölkerung schrumpft. Aber auch für Heimfeld sagt die Prognose einen Bevölkerungsrückgang von 0,6 Prozent, für Sinstorf einen Rückgang von einem Prozent, vom Marmstorf um 0,8 Prozent und in Langenbek sogar um 2,6 Prozent voraus.



Einen deutlichen Zuwachse der Bevölkerung wird für den Stadtteil Harburg erwartet. Dort rechnet man mit einer Zunahme von 7,5 Prozent. Damit werden 2035 in dem Stadtteil über 30.000 Menschen gemeldet sein. Auch der angrenzende Stadtteil Wilstorf wird bevölkerungsmäßig um 1,4 Prozent wachsen.



Den größten Sprung dürfte der Bereich Neugraben-Fischbek machen, wo große Neubaugebiete entstehen. Dort wird mit einem Bevölkerungszuwachs von 9,6 Prozent bis 2035 gerechnet. Dort sollen dann 37.240 Menschen leben. zv