Zu Gast beim Vfl Wolfsburg: Fußball-Nachwuchs als Einlaufkids

Harburg – Große Ehre für junge Fußballerinnen aus Harburg Stadt und Land: Beim Frauen-Bundesligaspiel zwischen Vfl Wolfsburg und RB Leipzig waren 26 Spielerinnen der E- und F-Jugend des TuS Fleestedt, der SG Salzhausen/Garlstorf und der Kreisauswahl Harburg als Einlaufkids im Stadion dabei.

Auf Einladung des VfL Wolfsburg, einem Partnerverein des TuS Fleestedt, begleiteten die Mädchen die Spielerinnen des VfL Wolfsburg und von RB Leipzig in der AOK-Arena in Wolfsburg auf das Spielfeld. Zuvor konnten sie sich unter der Tribüne genau umschauen und erlebten gemeinsam mit Alex Popp und Merle Frohms das Wolfsgeheul, das in Wolfsburg den Einlauf der Fußballerinnen ins Stadion begleitet.

Ein tolles Erlebnis, mit dem Beifall der Zuschauer dann auf das Spielfeld zu laufen! Jedenfalls gab es anschließend viele glückliche Gesichter, die dann das Bundesligaspiel gemeinsam anschauen konnten, dass die Wölfinnen souverän mit 4:0 gewannen. Und der Star des Abends war für unsere Spielerinnen Jule Brand, die zwei der vier Wolfsburger Tore erzielte. cb