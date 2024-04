Hittfeld: Vor dem Rathaus kann ab sofort Strom „getankt“ werden

Hittfeld - Ab sofort kann vor dem Rathaus der Gemeinde Seevetal Strom "getankt" werden. In einem ersten Schritt sind jetzt in Hittfeld zwei öffentliche Ladesäulen mit vier Ladepunkten in Betrieb genommen worden. Es handelt sich hier um AC-Ladepunkte, also Normalladepunkte. Es sind die ersten ihrer Art in Hittfeld.

Fahrer von Elektrofahrzeugen dürfen die ausgewiesenen Parkplätze während des Ladevorgangs bis zu einer Dauer von vier Stunden nutzen. Dies gilt auch für entsprechend motorisierte Beschäftigte im Rathaus. Es besteht eine Vielzahl an Bezahl- und Authentifizierungsmöglichkeiten mittels RFID-Karte und Smartphone Apps.

Auch ein ad-hoc-Laden mittels Kreditkarte ist möglich. Abhängig von der Nachfrage können die Ladesäulen in der Zukunft auf fünf, also dann zehn Ladepunkte, erweitert werden. Die dafür notwendige Infrastruktur ist bereits geschaffen worden.

Auch für die elektrische Dienstwagenflotte der Gemeindeverwaltung ist eine neue Ladeinfrastruktur errichtet worden. Hierfür konnten Mittel aus einem entsprechenden KfW-Förderprogramm genutzt werden. In diesen Tagen nimmt ein weiterer Stromer als drittes E-Fahrzeug seine Fahrten im Dienste der Gemeinde Seevetal auf. Alle öffentlichen und nichtöffentlichen Ladepunkte werden selbstverständlich mit Grünstrom versorgt. cb