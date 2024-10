Featured

In den Herbstferien: Ferienspaß rund um die Archäologie im Harburger Museum

Harburg - Die Herbstferien stehen vor der Tür und auf alle Kinder, die nicht mit ihren Eltern in den Urlaub fahren, warten spannende Abenteuer: Das Archäologische Museum in Harburg stellt Daheimgebliebenen Fahrkarten für die spannende Welt der Archäologie aus. Am 29. und 30. Oktober können die Ferienkinder jeweils von 10 bis 14 Uhr durch die abenteuerliche Geschichte unserer Vorfahren reisen: Zurück in die Steinzeit.

Im Archäologische Museum Hamburg wird die Steinzeit wieder lebendig. Die Ferienkinder entdecken in der Ausstellung Gegenstände aus der Steinzeit und können in der Mitmach-Werkstatt die Steinzeit selbst erleben.

Am Dienstag bauen sie ein Steinzeitlicht und lernen in der Steinzeithöhle die Tiere der Eiszeit kennen. Sie werden zu Eiszeitkünstlern und malen Mammut, Wollnashorn und Wildpferd mit Erdfarben auf "Höhlenpapier". Um coole Steinzeit-Musik zu machen, bauen sie ein Schwirrholz und probieren das brummende Musikinstrument aus.

Am Mittwoch mahlen sie auf echten Mahlsteinen das Mehl für Steinzeitbrötchen, rühren den Teig an, backen die Brötchen in einem Ofen und lassen sie sich schmecken. Um sich dann auch steinzeitlich zu schmücken, fertigen sie mit Ton, Federn, Muscheln, Bast und Leder, Schmuck und Amulette an.

Weitere Informationen: Für Kinder von 8 bis 11 Jahren, Teilnahme an einzelnen oder an allen Tagen möglich, Kosten: 10 Euro pro Kind/Tag, mit Ferienpass 6 Euro pro Kind/Tag. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 040 42871 2497.