Infos per QR-Code: Grundschüler gestalten Apothekergarten neu

Harburg – Der Apothekergarten an der Außenmühle präsentiert sich wieder in einem gepflegten Zustand: Nach einer längeren Pause wurde er nun von Schülern der Georg-Kerschensteiner-Grundschule wieder in Form gebracht.

Nach einer gründlichen Bestandsaufnahme pflanzten sie viele Heilkräuter und bestückten die Beete mit selbst gefertigten Schildern. Neben dem Foto der jeweiligen Pflanze steht darauf auch ihr Name sowie ihre Heilwirkung. Per QR-Code können Besucher weitere Infos über die Pflanzen recherchieren.

Die Grünenabgeordnete und HARBURG21-Akteurin Dr. Regina Marek hatte erfolgreich einen Antrag in die Bezirksversammlung zur Überholung und Aufwertung des Gartens eingebracht, verschiedene Harburger Schulen für die Übernahme der Grünpatenschaft angesprochen und konnte schnell zwei Lehrkräfte der Grundschule dafür gewinnen.

Wer ebenfalls für mehr Arten-, Umwelt- und Klimaschutz eine Beet- oder Grünpatenschaft vor seiner Haustüre übernehmen möchte, kann sich an das Bezirksamt Harburg, Abteilung Sondernutzung (Sondernutzungen@harburg.hamburg.de) wenden.