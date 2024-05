Neues Graduiertenkolleg an der TUHH: DFG fördert Projekt mit 11 Millionen Euro

Harburg - Wie können komplexe Systeme, die Anwendung im Stromnetz, beim bargeldlosen Bezahlen und im öffentlichen Nahverkehr finden, künftig verständlicher gemacht werden? An dieser Fragestellung wird ein Gemeinschaftsprojekt der Technischen Universität Hamburg, der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg und der Universität Bremen arbeiten.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) teilte am Freitag mit, dass das Graduiertenkolleg "CAUSE - Concepts and Algorithms for - and Usage of - Self-Explaining Digitally Controlled Systems" über einen Zeitraum von fünf Jahren mit rund 11 Millionen Euro gefördert wird.

Das Potenzial des Projektes: Die für Graduiertenkollegs ungewöhnliche Verteilung über drei Standorte macht es möglich, starke Forschungsexpertise aus der Informatik zu bündeln. Außerdem lernen die Promovierenden des Kollegs von Beginn an das Forschen und Arbeiten in

„Das neue Graduiertenkolleg widmet sich dem wichtigen Thema der Erklärbarkeit Informatik-basierter technischer Systeme. Es stärkt so zum einen unser Forschungsfeld 'Cyber Physical and Medical Systems', zum anderen unsere Partnerschaft mit den norddeutschen Universitäten, die ebenfalls ein Faible für Technisches haben, das in die Gesellschaft hineinwirkt“, sagte Andreas Timm-Giel, Präsident der TUHH.