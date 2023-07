IT-Lösung aus Harburg: DRK startet Tauschportal für Krankentransporte

Harburg - Medizinisch notwendig, organisatorisch verbesserungswürdig: Aus ihrer langjährigen Erfahrung im Bereich Krankentransport folgern DRK-Leitungskräfte wie Jan Reichert, Geschäftsführer DRK Ambulanzdienst Hamburg gGmbH/ZKN: „Hamburg hat nicht zu wenig Krankenwagen, sie fahren nur viel zu oft leer aneinander vorbei." Deshalb startet sein Tochterunternehmen des DRK Harburg jetzt ein Online-Tauschportal für verschiedene Transportunternehmen im Hamburger Stadtgebiet. Das Ziel: kürzere Wartezeiten für Patienten, weniger Leerfahrten für alle.

Die unter dem Namen TPH (Tauschportal Hamburg) mit einem Dienstleister entwickelte IT-Lösung könnte die Situation deutlich verbessern. Bisher sind im Portal elf Partnerunternehmen gelistet, die zusammen mehr als 60 Prozent des Marktes abdecken und mehr als 100 Fahrzeuge stellen. Die Entwicklungskosten des Portals trägt die ZKN gGmbH des DRK Harburg.

Das Prinzip des Tauschportals erklärt Jan Reichert: „Wir bündeln ganz einfach den Bedarf: Kann ein Unternehmen Touren nicht zeitnah innerhalb der gebotenen Frist übernehmen, stellt es diese ins Portal ein. Wer aus dem Kreis der Kooperationspartner Kapazitäten hat, übernimmt eingestellte Touren oder tauscht diese gegen eine andere Tour aus dem eigenen Plan, um beispielsweise Anschlussfahrten effizienter einplanen zu können."

Für die beteiligten Unternehmen sieht Reichert drei Vorteile: „Das zeitaufwändige Telefonieren zwischen den verschiedenen Leitstellen der Anbieter fällt weg. Die Auslastung der Fahrzeuge wird erhöht, so dass mehr Touren durchgeführt werden können und zugleich weniger Touren auf die personell extrem angespannte Notfallrettung verschoben werden müssen. Nicht zuletzt sehen wir in der Vernetzung der Partner, die langjährig im Markt sind, einen Erfahrungsschatz, der die Krankenbeförderung der Hansestadt stabilisieren kann." Eine Arbeitsgemeinschaft ist bereits in Planung.

Aus Reicherts Sicht musste auf die Entwicklung im Markt der Krankenbeförderung reagiert werden: "Seit Ende 2020 war deutlich zu spüren, wie groß die Auswirkungen für den Rettungsdienst sind, wenn die Krankenbeförderung nicht mehr sichergestellt ist. Zwischenzeitlich mussten mehr als 1.000 Krankenbeförderungen pro Monat durch die Notfallrettung übernommen werden. In den Telefonzentralen der einzelnen Leitstellen kam es zu langen Warteschleifen. Wir versprechen uns von dem neuen Portal eine schnelle Lösung."

Dies bestätigt auch Matthias Meyer, Geschäftsführer der WISAG WeCare GmbH & Co. KG: "Das Tauschportal Hamburg ist ein gelungenes Beispiel für eine Kooperation, die allen Beteiligten Vorteile bringt. Allen voran den Patientinnen und Patienten durch geringere Wartezeiten. Wir als Dienstleister für Krankentransporte können Anfragespitzen effizient mit anderen Unternehmen teilen und Leerfahrten reduzieren. Und das Personal in Kliniken oder Arztpraxen wird entlastet, weil es nicht mehrere Transportunternehmen kontaktieren muss, um einen Dienstleister zu finden, der freie Kapazitäten hat. Künftig genügt ein Anruf."

Kooperationspartner sind neben den Hilfsorganisationen Malteser und Johanniter der DRK-Kreisverband Altona-Mitte e. V., die DRK Ambulanzdienst Hamburg gGmbH, Ambulanz Schrörs, Blauer Kreis, Euro Ambulanz, HKB, KBS Krankenbeförderung Süßmann, Krankentransport Süderelbe, WISAG WeCare. cb