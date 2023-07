Sommerfest: Der Mopsberg wird wieder Rennstrecke für Seifenkisten

Harburg - Seit 2011 sorgt das Seifenkisten-Rennen im Phoenix-Viertel vor allem bei Kindern für Begeisterung. Und in wenigen Tagen ist es endlich wieder so weit: Die Piloten mit ihren schnellen Kisten werden beim Feuervogel Sommerfest die Rennstrecke am Mopsberg tollkühn hinunterrasen.

Natürlich wird in diesem Jahr auch eine schnittige Seifenkiste des Polizeikommissariats 46 von der Rampe an den Start gehen (Foto oben).

Am Sonnabend, 8. Juli, wird in Harburg das Feuervogel Sommerfest am Mopsberg gefeiert. Die Schule Maretstrasse, die Elternschule Harburg, das Jugendzentrum InVia und viele weitere Einrichtungen aus dem Viertel haben sich zusammengetan, um ein buntes Event auf die Beine zu stellen.

Ab 11 Uhr gibt es im gesamten Bereich Spiel und Spaß für Jung und Alt sowie viele Aktionen und Informationen der verschiedenen Einrichtungen. Eine Hüpfburg, Kinderschminken, Bastelangebote und vieles mehr - es ist für Alle etwas dabei. Eine Bühne mit Musik- und Tanzdarbietungen rundet das Programm ab.

Um 12 Uhr beginnt die zehnte Auflage des beliebten Seifenkistenrennens „Phoenix-Cup“. Sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene sind herzlich dazu eingeladen, ihre selbstgebauten Seifenkisten zu präsentieren und gegeneinander anzutreten. Für das leibliche Wohl sorgen Verkaufsstände mit süßen Klassikern und internationalen Spezialitäten. cb