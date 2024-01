Jens Riewa auf dem Feuerteich: Besucherrekord bei der Marmstorfer Teichwette

Marmstorf – Rundum gelungenes Spektakel am Marmstorfer Feuerteich: Bei der 22. Marmstorfer Teichwette stimmte einfach alles. Nicht nur das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite und sorgte für einen neuen Besucherrekord: Rund 3450 Menschen lockte das Event nach Informationen der Veranstalter in diesem Jahr an. Damit kamen sogar mehr Menschen zur Teichwette als beim alten Besucherrekord mit Lotto King Karl im Jahr 2020.

Auch Wettpate Jens Riewa entpuppte sich für die Veranstalter als echter Glücksgriff. Der Sprecher der Tagesschau wusste beim Marmstorfer Publikum mit flotten Sprüchen und viel Humor zu punkten.

Außerdem verdoppelte er zweimal seinen Wetteinsatz: Von ursprünglich 250 Euro stockte er die Summe zunächst auf 500 Euro und dann noch einmal auf 1000 Euro auf.

Marmstorfs Schützenkönig, Jochen Meyer, und der Tagesschau-Chefsprecher wetteten, sich trockenen Fußes in der Mitte des Teiches zu treffen. Und die Wette ging wieder unentschieden aus: Unter dem Beifall der vielen Zuschauer trafen sich die beiden in der Mitte des Teiches. Dann gab es nicht nur den obligatorischen Schnaps: Jens Riewa trug nach glücklicher Wette sogar noch ein Gedicht auf dem wackeligen Gefährt vor.

„Es war eine sensationelle Veranstaltung“, sagte Riewa gegenüber harburg-aktuell. Und: „Ich war sehr aufgeregt, mich mit einem selbstgebauten Floß mit dem Schützenkönig auf der Mitte des Teiches zu treffen. Sie haben mir ein komplettes Studio aufgebaut, das gerne für mediale Zwecke weiterbenutzen möchte. Deshalb habe ich zum Schluss den Betrag noch einmal verdoppelt. Außerdem bleibt das Geld in der Region, und das finde ich super.“

Die Erlöse aus Wetteinsatz und der Überschuss aus dem Verkauf von Würstchen, Erbsensuppe &Co. gehen zu gleichen Teilen an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Marmstorf und an die Schule Nymphenweg.

Musik gabs vom Spielmannszug Marmstorf und der Samba-Gruppe von Grün-Weiss. Durch das Programm der Teichwette führte das bewährte und unterhaltsame Moderatorenteam Johannes „Jojo“ Tapken und Jan Stahl.

Gut gelaunt wurde Jens Riewa zum Teich gefahren. Foto: cb

Zahlreiche Besucher drängten sich um den Feuerteich, als Jens Riewa am Wettort eintraf. Foto: cb