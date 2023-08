Kommissar Pferd startet durch: Kinder-Krimi wird im antikyno aufgeführt

Harburg – Kommissar Pferd startet durch: Nachdem er bereits auf der Bühne vom Sommer im Park und bei der Eröffnungsfeier des neuen Herbert-Wehner-Platzes viel Beifall bekam, kommt der Kinder-Krimi jetzt auf die Bühne im neuen Theater-Kino „antikyno“. Das Kindertheaterstück vermittelt Kindern auf spielerische Weise das richtige Verhalten in Gefahrensituationen und wird an fünf Terminen im September aufgeführt.

Der Kinder-Krimi "Kommissar Pferd" ist für Kita-Kinder ab 3 Jahren, ebenso wie ältere Geschwister, geeignet. Das Stück ist eine Kindgerechte Krimi-Parodie mit lustigen Tieren und einer bösen Karotte in den Hauptrollen. Schauplatz der Handlung ist Harburg, Marktplatz am Sand. Die Aufführung findet im Theater "antikyno", direkt am Sand, statt.

„Den Kindern im Publikum wird beigebracht, dass in Gefahren Situationen der Notruf gewählt werden sollte. In einer interaktiv-spielerischen Theater-Aktion können sie den Helden - Kommissar Pferd - mit lautem "110"-Rufen herbeirufen und er rettet die kleine Maus, die in Gefahr ist“, sagt Theater-Macher und Regisseur Lars Henriks und betont: „Den Kindern soll spielerisch und lehrreich Aufklärung zugutekommen und ein Sicherheitsgefühl vermittelt werden.“

Eltern und Erzieher werden durch den parodistischen Meta-Humor, der mit bekannten Krimi-Klischees spielt, unterhalten. Kommissar Pferd ist ein Schimanski-artiger Held mit hohem Kult-Faktor.

Drei SchauspielerInnen spielen das Präventions-Theaterstück im Theater-Raum des antikynos, dass Platz für rund 30 Personen hat. Das Projekt wird von der SiKo Harburg gefördert. Daher kostet der Eintritt nur 3 Euro.

