Vorsicht Autofahrer: Donnerstag beginnt im Landkreis wieder die Schule

Landkreis – Darauf sollten Autofahrer im Landkreis Harburg achten: Am Donnerstag, 17. August, beginnt das neue Schuljahr in Niedersachsen. Zwei Tage später werden dann auch die neuen Erstklässler eingeschult. Für sie beginnt das Schulleben und damit die tägliche Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr. Daher fordern Verkehrswacht und Polizei: „Rücksichtsvoll fahren - Unfälle vermeiden.“

Dazu Dirk Poppinga, Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion Harburg: „Schulanfänger sind auch Verkehrsanfänger! Achten Sie bitte in den nächsten Wochen auf den bekannten Strecken der Schulwege verstärkt auf Kinder und fahren besonders defensiv.“

Um auf den einschlägigen Strecken besonders auf die Situation hinzuweisen, wurden in den letzten Tagen diverse Banner von Polizei und Verkehrswacht an und über Straßen aufgehängt (Foto).

Eine Woche später, am Donnerstag, 24. August, beginnt auch in Hamburg wieder der Schul-Unterricht. cb