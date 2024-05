Featured

Kostenlose Erfrischung: Am Seeveplatz steht Harburgs erster Trinkwasserbrunnen

Harburg – Durstig in der Harburger City unterwegs - das gehört jetzt der Vergangenheit an: Am Seeveplatz wurde Harburgs erster stationärer Trinkwasserbrunnen von Hamburg Wasser installiert. Ab sofort gibt es an der Freitreppe vor dem Marktkauf-Center von April bis Oktober kostenloses Trinkwasser.

Der Trinkwasserspender hat kein Becken. So können auch Flaschen aller Größe aufgefüllt werden. Nicht nur Menschen können hier ihren Durst stillen: Außerdem gibt es weiter unten ein Trinkwasserbecken für Vierbeiner.

Hamburg Wasser installiert im Auftrag der Umweltbehörde derzeit vier neue Trinkwasserbrunnen. Zwei weitere Brunnen, finanziert durch Bundesmittel für die Austragungsorte der UEFA 2024, sollen im Laufe des Sommers zusätzlich dazu kommen.

Der erste stationäre Trinkwasserbrunnen wurde vor einigen Tagen am Seeveplatz in Harburg in Betrieb genommen, die übrigen Brunnen werden sukzessive in den nächsten Wochen aufgestellt.

„Die Verfügbarkeit von Trinkwasser im öffentlichen Raum ist insbesondere in Zeiten der Klimakrise und steigender Temperaturen ein wichtiges Merkmal einer klimaangepassten Stadt“, sagte Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan. cb