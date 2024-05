Featured

Spende der Seevetaler Rotarier erfreut die Bewohner und Betreuer vom Haus Huckfeld

Hittfeld - Groß ist die Freude in Haus Huckfeld: Die Hittfelder Einrichtung hat vom Rotary Club Seevetal eine Spende von6.000 Euro erhalten. Nicole Maack, Präsidentin des Clubs, kam persönlich, um die Spende zu überreichen. „Wir Rotarier wollen eine Welt unterstützen, in der Diversität, Gleichstellung und Inklusion unerlässlich sind“, sagte sie im Kreis der Bewohner.

Die Spendengelder wurden im März bei einem ausverkauften Benefizkonzert des Chors Gospel Train im extra für die Veranstaltung frei geräumten Kuhn+Witte Audi Terminal in Fleestedt gesammelt. "Die Veranstaltung war ein voller Erfolg", freut Clubpräsidentin Maack. Auch Bilder des in Haus Huckfeld ansässigen Ateliers „Farbwelten“ waren bei der Benefizveranstaltung verlost worden und hatten so mit zu dem Erfolg beigetragen.

„Wir freuen uns sehr über die erneute, sehr großzügige Spende des Rotary Clubs und sind dankbar für die tolle Unterstützung“, sagt Jochen Moritz, Leiter der Einrichtung. Was von der Spende angeschafft werden soll, verrät

er auch. So wird es einen für Rollstuhlfahrer geeigneten und verstellbaren Zeichentisch für das Atelier „Farbwelten“ und ein Ergometer für Rollstuhlfahrer zum speziellen Muskeltraining geben. dl