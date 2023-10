Laterne, Kunst, Kultur & Shopping: Der Jubiläums-Kulturtag hat es wirklich in sich

Harburg – 20 Jahre Harburger Kulturtag: Dieses Jubiläum wird am Sonntag, 5. November groß gefeiert. Das dabei sein bei diesem Shopping-Sonntag lohnt sich, denn den Besuchern wird Kunst, Kultur, Shopping, Laternenumzug, Feuerwerk und vieles mehr geboten.

Der Harburger Kulturtag verbindet auch in seiner 20. Auflage die zahlreichen Kultureinrichtungen Harburgs, die die kulturelle Anziehungskraft in Hamburgs Süden eindrucksvoll unterstreichen. Von 12 bis 20 Uhr präsentieren sich mehr als 25 Kultureinrichtungen in der Harburger City mit einem speziell für diesen Tag konzipierten Jubiläumsprogramm – und das alles zum ersten Mal bei freiem Eintritt.

Folgende Künstler und Institutionen am Harburger Kulturtag vertreten: Archäologisches Museum Hamburg, antikyno, Ateliergemeinschaft Atelier 32, Alles wird schön, Electrum, Fischhalle Harburg, Freundeskreis Harburger Theater e.V., Harburg Pop Up Store, Galerie 1565, Geschichtswerkstatt Harburg, Habibi-Atelier, Harburger Theater, Harburg Info, HinZimmer, KulturKiosk Blohmstraße, Kunstleihe Harburg, Künstler zu Gast in Harburg, Kunstverein Harburger Bahnhof, KulturWerkstatt, Medical School Hamburg, Paul-Gerhardt-Kirche Harburg, Sammlung Falkenberg, Sparkasse Harburg-Buxtehude, TU Hamburg,

Die Veranstaltung mit Sonntagsöffnung hat für die Besucher aber noch viel mehr zu bieten: Im Phoenix-Center finden am 4. Und 5. November die beliebten Lions-Tage der Harburger Lions-Clubs statt. Die Tombola ist ebenso dabei wie der Waffel- und Kuchenverkauf und weitere Highlights. Alles wie immer für den guten Zweck.

Im Marktkauf-Center wird der 40. Geburtstag mit vielen Aktionen gefeiert. Entertainer Peter Sebastian wird ein Programm für Jung und Alt auf die Beine stellen.

Im Rahmen des Projekts Kunst im Schaufenster werden Werke verschiedener Künstler in 20 Schaufenstern, verteilt in der ganzen City, in den Einzelhandelsgeschäften und einigen Vitrinen ausgestellt.

Das Highlight für alle Kinder an diesem Tag ist der Laternenumzug, der im letzten Jahr 4.000 Teilnehmer zählte. Dieser wird in Kooperation mit der Harburger Schützengilde organisiert. Der Umzug startet an drei verschiedenen Treffpunkten: dem S-Bahnhof Heimfeld, dem Marktkauf-Center Harburg und dem Herbert-und-Greta-Wehner-Platz.

Die drei Routen führen ab etwa 17 Uhr quer durch die Harburger Innenstadt mit einem gemeinsamen Ziel: dem Harburger Rathausplatz. Hier werden die Laternenumzugs-Teilnehmer empfangen und haben die Möglichkeit, Getränke und Snacks zu genießen, bevor sie das krönende Abschlussfeuerwerk, gezündet vom Dach der Harburg Arcaden, bewundern können.

„Wir haben einen Tag gestaltet, an dem Harburg umfänglich zeigen kann, was dieser tolle Bezirk zu bieten hat. Die renommierte Sammlung Falkenberg, einen Laternenumzug mit der traditionsreichen Harburger Schützengilde und den ansässigen Spielmannszügen sowie viele engagierte Projekte aus Kunst und Kultur. Selbst in den Handel zieht die Kunst ein, es gibt künstlerisch gestaltete Schaufenster zu entdecken. Kunst und Kultur werden an diesem Tag für alle Besucher erlebbar gemacht“, sagt Citymanagerin Antonia Marmon. cb