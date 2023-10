Spendenaktion im DRK-Hospiz: Engelbilder mit „positiver Kraft“

Langenbek - Die Motive tragen Namen wie „Denkender Engel“, „Engel der Hoffnung“ oder auch „Naturengel“: Mal sind die Konturen der schneeweißen Flügel verwischt und wirken wie ein verwitterter Stein. Mal liegt, mal fliegt die Engelsfigur oder wirkt wie von einem Licht-Spot angestrahlt: Insgesamt 22 Motive im Postkartenformat stellt die Künstlerin Stefani Thomson für eine Spendenaktion im DRK-Hospiz für Hamburgs Süden zur Verfügung. Die Käufer können die Höhe der Spende bestimmen.

Engel malt Stefani Thomson, ehemalige Mediengestalterin, Kunsttherapeutin und freie Künstlerin aus Hamburg, schon seit vielen Jahren. Immer wieder auf neue Weise mit Acrylfarben oder Kreide. „Oft sehe ich die Engel zuerst in meinen Gedanken, Träumen oder Meditationen. Sie kommen dann aufs Papier, wenn die Zeit gekommen ist“, beschreibt sie ihren Malprozess.

Bis ein Motiv fertig ist, kann unterschiedlich viel Zeit vergehen. „Einen Engel für meine Schwester hatte ich in einer halben Stunde fertig, an einem anderen saß ich über den Zeitraum von fünf Jahren immer wieder. Ich male so lange, bis der Engel wie auf die Leinwand geboren wirkt“, erklärt sie. „Früher habe ich jedes Jahr zu Weihnachten mit meiner Mutter zusammen Motive gemalt.“

Ihre fertigen Motive hat Stefani Thomson drucken lassen und im Postkartenformat verschickt und verkauft: „Immer dann, wenn Menschen in meinem Umfeld emotionalen Beistand und positive Kraft brauchten.“ Ab sofort stellt Stefani Thomson die Karten auch dem DRK-Hospiz als Spende zur Verfügung.

Über ihre Freundin Helga Schlage, die ehrenamtlich im Hospiz aktiv ist, kam der Kontakt zustande. „Als Marmstorferin ist mir das Haus aber seit Jahren gut bekannt, wir spazieren fast täglich mit unserem Hund dort entlang“, so Stefani Thomson.

Mit dem Verkaufserlös der Engelkarten werden laut Hospizleiterin Britta True die Ausflüge von Gästen, Besuche zuhause und kleinere Anschaffungen des täglichen Bedarfs finanziert.

Wer Engelkarten kaufen möchte, wendet sich per Mail oder Telefon an Britta True, Tel. 040/ 33 42 416 – 12, Mail: b.true@drk-hospiz.hamburg