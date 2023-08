Langfristige Sicherheit für MS DOCKVILLE: Geländenutzung bis 2028 verlängert

Wilhelmsburg – Gute Nachrichten wenige Tage vor dem Start des MS Dockville in Wilhelmsburg: Das Festival erhält langfristige Sicherheit auf seinem Gelände im Hamburger Hafen: Die Veranstalterin Kopf und Steine GmbH und die Hamburg Port Authority (HPA) haben den Vertrag über die Geländenutzung bis 2028 verlängert.

Der jetzige Vertrag lief bis zum Sommer 2024. So werden auch in den nächsten Jahren am Wilhelmsburger Reiherstieg Festivals für über 100.000 Besucher stattfinden und Hamburg national wie international als kulturelle Metropole präsentieren.

Seit 2007 findet das MS DOCKVILLE - Festival für Musik und Kunst auf seinem einzigartigen Gelände im Hamburger Hafen statt: direkt an der Elbe, zwischen Rethespeicher und Industriekulisse.

Mit der kürzlich erfolgten Verlängerung des Flächennutzungs-Vertrags mit der HPA bis in das Jahr 2028 hat das Festival für Musik und Kunst eine langfristige Perspektive dort erhalten - ein klares Zeichen der Unterstützung.

In diesem Jahr findet das MS DOCKVILLE vom 18. bis 20. August statt und erwartet über drei Tage 60.000 Besucher. Mit einem international renommierten Lineup zwischen Indie, Elektro und Hiphop, einem vielfältigen Kunst- und nicht-musikalischen Programm sowie einem unverwechselbaren Gelände ist es zu einem der zehn größten Festivals Deutschlands geworden. cb