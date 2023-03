Lila Wunder an der Bremer Straße: Am Straßenrand blühen unzählige Krokusse

Harburg – An der Bremer Straße in Appelbüttel erleben Autofahrer, Fußgänger und Radfahrer jetzt wieder ihr „Lila Wunder“: Am Straßenrand der vielbefahrenen B75 vom Langenberg bis in die langgezogene Kurve blühen jetzt auf einer Länge von über 200 Metern wieder unzählige lila Krokusse.

Bereits seit einigen Jahren sorgt dieses Blütenmeer für Aufmerksamkeit und ist ein sicheres Zeichen dafür, das der Frühling naht. Wird auch langsam Zeit, denn am Montag ist kalendarischer Frühlingsanfang.

Während in weiten Teilen Deutschlands an diesem Wochenende der Frühling Einzug halten soll, bleibt es in Harburg Stadt und Land eher wechselhaft. Während es am Freitag weitgehend sonnig ist, gibt es am Wochenende einen Wetter-Mix: Bei Temperaturen von maximal 14 bis 16 Grad ist es recht mild. Vor allem vormittags zeigt sich am Sonnabend und Sonntag die Sonne. Allerdings sind bei einer Regenwahrscheinlichkeit von bis zu 60 Prozent auch Schauer möglich. cb