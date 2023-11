Müllsäue schlugen zu: Illegale Entsorgung von Unrat am Heimfelder Waldrand

Heimfeld – Am Wochenende haben die Müllsäue in Harburg wieder zugeschlagen: Anstatt ihren Unrat zum Recyclinghof zu bringen, kippten der oder die Täter ihren Sperrmüll einfach in Höhe der Bushaltestelle Vahrenwinkelweg in den Heimfelder Wald.

Spaziergänger in dem Erholungswald trauten am Sonntag ihren Augen nicht: Mehrere Regale, Holzbretter, Schublanden, Leisten und eine Dose weiße Farbe landeten neben dem Waldweg „Schießbahn“ in Richtung Autobahnunterführung.

Ein Kavaliersdelikt ist so etwas auf jeden Fall nicht. Wer bei dieser Art der Ordnungswidrigkeit erwischt wird, muss mit mindestens 250 Euro Bußgeld rechnen. Den Arbeitsaufwand und die Kosten für die Entsorgung müssen jetzt andere bezahlen. cb