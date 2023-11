Drei Monate voll gesperrt: Spielplatz Vahrenwinkelweg wird neugestaltet

Heimfeld – Alles neu am Spielplatz am Vahrenwinkelweg: Am Mittwoch, 15. November, starten die Arbeiten zur Neugestaltung des Kinderspielplatzes am Heimfelder Waldrand. Während der Arbeiten zur Neugestaltung wird der Bereich vollständig gesperrt.

Dieser beliebte Ausflugs-Spielplatz am Rand des Staatsforst Heimfelder Holz ist aufgrund seiner Lage etwas ganz Besonderes. Doch auch an ihm hat unübersehbar der Zahn der Zeit geneigt.

Mit einem Ideenworkshop, der im April vorigen Jahres auf dem Spielplatz veranstaltet wurde, und der Beteiligung der benachbarten Kita-Kinder der Haakefüchse des HTB, sammelte das Bezirksamt Ideen für die Umgestaltung. cb