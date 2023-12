Mützenalarm: 650 kleine Weihnachtsmänner an der Schule in der Alten Forst

Eißendorf – Weihnachtsmützen-Alarm in Eißendorf: Traditionell sind die Schüler der Alten Forst am Donnerstag mit dem Weihnachtssingen in die Weihnachtsferien gestartet. Die 650 Kinder der Eißendorfer Grundschule freuten sich bereits seit mehreren Tagen auf den Start der Ferien und das Weihnachtsfest mit vielen Überraschungen.

Der Abschluss der Vorweihnachtszeit war in diesem Jahr besonders spannend: „Was für eine schöne Zeit für unsere Kinder. Überall Lichter, Lieder und fröhliche Stimmung und nun zum Abschluss feiern 650 Weihnachtsmänner und -frauen zusammen", sagte Schulleiter Andreas Wiedemann.

In der Tat wurden alle Kinder mit Weihnachtsmützen ausgestattet und um den Weihnachtsbaum sitzend zusammen mit fröhlichen Liedern den letzten Schultag feiern. Eingeladen waren auch die Eltern, um das Ereignis feierlich und fröhlich zugleich zu begehen. Begleitet wurden die 29 Klassen durch verschiedene Musiker, wie etwa Hendrik Hauschild, der zum ersten Mal das weihnachtliche Singen auf der Klarinette begleitete.

Weihnachtliche Stimmung erwartete die Kinder bereits seit Beginn der Adventszeit, denn: vor dem Beginn des Unterrichts wurden die Schüler mit weihnachtlicher Musik aus den Schullautsprechern begrüßt, vor der Verwaltung war der Eißendorfer Weihnachtsforst aufgebaut, in dem jede Klasse seinen Weihnachtsbaum schmücken konnte und jedes Kind erhielt einen schuleigenen Adventskalender mit 24 QR-Codes, der viele Überraschungen bereithielt. cb