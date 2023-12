Phoenix-Viertel: Haspa spendet 37 weihnachtliche Care-Pakete für bedürftige Familien

Harburg – Nach der Corona-Zeit ist die Not vieler Familien aus dem Phoenix-Viertel zum Teil noch größer geworden. Das Geld ist knapp und die Preise sind natürlich auch für Lebensmittel gestiegen.

Das merkt man auch in der Harburger ARCHE. Seit September 2020 kümmern sich die Mitarbeiter um mehr als 300 Kinder und Jugendliche, die regelmäßig die ARCHE besuchen. Die Einrichtung bietet bedürftigen Kindern in diesem Problem-Viertel eine verlässliche Anlaufstelle und die Förderung, die sie brauchen.

Um die Situation mehrerer Familien – gerade in der Weihnachtszeit – ein wenig zu verbessern, hat die Hamburger Sparkasse am Sand am Donnerstag 37 Care-Pakete für die Weihnachtszeit an die ARCHE übergeben.

Die Idee zu dieser Aktion hatte Filialdirektor Andreas Römer: „Die Spendenbereitschaft meiner Mitarbeiter war überwältigend. Fast jeder hat etwas dazugegeben, viele haben auch eigene Pakete gepackt, um den Menschen zu helfen“, sagte Andreas Römer gegenüber harburg-aktuell.

Angela Krull, die Leiterin der Arche Harburg, und Andreas Römer von der Haspa haben bereits im Oktober damit begonnen, die Aktion zu planen. „Wir haben die Pakete nach einer vorgegebenen Inhaltsliste gepackt. Unter anderem sind verschiedene Grundnahrungsmittel aber auch Zutaten zum Kekse- oder Kuchenbacken, einige Süßigkeiten sowie Hygieneprodukte in den Paketen.“

Zunächst waren wir davon ausgegangen, dass 20 Pakete zusammenkommen würden. „Jetzt hat sich die Zahl fast verdoppelt. Ich bin überwältigt von der großen Spendenbereitschaft“, sagte Angela Krull und fügt hinzu: „Damit können wir 37 bedürftigen Familien zur Weihnachtszeit etwas unterstützen.“

Bereits am Nachmittag gab es viele glückliche Gesichter in der Arche, als die Weihnachts-Pakete von den Familien in der Arche wurden. cb