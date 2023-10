Marinekameradschaft in rauer See: Ball der Seefahrt wurde abgesagt

Harburg – In wenigen Tagen würde mit dem traditionellen Marineball die Harburger Ballsaison eröffnet werden – normalerweise. Seit vielen Jahren war im November der „Internationale Ball der Seefahrt“ im Heimfelder Privathotel Lindtner der erste Höhepunkt in der Riege der großen Harburger Bälle.

Doch die Harburger Traditionsveranstaltung, die seit rund 50 Jahren von der Marinekameradschaft Harburg veranstaltet wird, musste in diesem Jahr abgesagt werden. „Durch die wirtschaftliche Lage, durch Krankheit der Mitglieder und durch altersbedingte Austritte ist die MKH in eine sehr raue See geraten“, sagte Rainer Kurda, Pressesprecher der MKH, gegenüber harburg-aktuell. Außerdem sagt er: „Es findet sich derzeit auch niemand, der die Schirmherrschaft für den Ball übernimmt. Gleiches gilt für ein Sponsoring.“

Daher hat der Vorstand in Abstimmung mit den Mitgliedern beschlossen, den Ball für 2023 auszusetzen. Im Jahr 2024 soll der Ball wieder stattfinden. Wie und wo wird man dann sehen.

Rainer Kurda: „Die MK Harburg ist dabei, sich wegen geänderter Rahmenbedingungen neu auszurichten, um ihren Mitgliedern auch in Zukunft eine maritime Heimat bieten zu können. Dabei werden alle bisherigen Aktivitäten auf ihre weitere Machbarkeit geprüft, so auch der „Internationale Ball der Seefahrt“.

Somit wird es in diesem Jahr lediglich drei große Bälle in Harburg geben: Die Harburger Schützengilde feiert am Sonnabend, 16. Dezember, ihren 17. Harburger Winterball. Am Sonnabend, 13. Januar, findet der 69. Landeskönigsball des Schützenverbands Hamburg und Umgegend statt und die Harburger Jägerschaft veranstaltet am Sonnabend, 10. Februar, den 75. Jägerball. Alle drei Ball-Höhepunkte finden im Heimfelder Privathotel Lindtner statt. cb