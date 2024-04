Marktkauf- und Phoenix-Center: Spenden-Aktionen für die Harburger Tafel

Harburg – Am morgigen Sonnabend gibt es gleich zwei Mal die Möglichkeit, die Arbeit der Harburger Tafel zu unterstützen: Im Marktkauf-Center findet die Sammelaktion „Ein Teil mehr für die Tafel“ statt und im Phoenix-Center findet der erste Sammeltag von „Hamburg united“ zugunsten der Harburger Tafel statt.

Der „Ladies’ Circle Süderelbe“ unterstützt am Sonnabend die „Ein-Teil-mehr” Aktion in Zusammenarbeit mit dem Marktkauf-Center Harburg. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern der Tafel Harburg werden an diesem Tag alle Kunden des Marktkauf-Centers gebeten, ein haltbares Lebensmittel (Nudeln, Reis, Konserven, Tee oder ähnliches) zusätzlich einzukaufen und dann zu spenden.

Leider steht den Tafeln nicht immer eine ausreichende Anzahl an diesen Waren zur Verfügung. Mithilfe dieser Spenden können die Bestände an wichtigen Grundnahrungsmitteln aufgestockt werden und stellen eine willkommene Unterstützung für die Organisationen dar. Die Lebensmittel können von 10 bis 14 Uhr bei den Helfern der Tafel und Mitgliedern des Ladies Circle auf der Aktionsfläche im Erdgeschoss abgegeben werden.

Auch im Phoenix-Center werden am Sonnabend, 6. April, von 12 bis 18 Uhr Spenden gesammelt: Dabei werden auf einer leeren Ladenfläche neben McDonalds (gegenüber von C&A) verpackte und haltbare Lebensmittelspenden gern in Empfang genommen. Dabei sind Reis, Nudeln, H-Milch und Konserven aller Art, aber auch Hygieneartikel sehr willkommen. Die Aktion im Phoenix Center findet bis Oktober an jedem ersten Sonnabend im Monat statt. cb