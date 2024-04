Museum am Kiekeberg: „Hans Joachim Röhrs Platz“ eingeweiht

Ehestorf - Der Förderverein und die Stiftung Freilichtmuseum am Kiekeberg haben im Museum den „Hans Joachim Röhrs Platz“ eingeweiht. Der Platz wurde zu Ehren des langjährigen Oberkreisdirektors benannt, der wie berichtet im August 2022 verstorben war. 70 illustre Gäste aus Gesellschaft und Politik waren bei der Feierstunde dabei.

Eine Tafel vor dem Ausstellungsgebäude informiert nun über Röhrs' außerordentliches Engagement für das Museum sowie über weitere Stationen seines politischen und gesellschaftlichen Wirkens im Landkreis Harburg.

Röhrs war 1987 maßgeblich an dem Übergang des Museums von Hamburg in die Trägerschaft des Landkreises Harburg beteiligt. Zwei Jahre später gründete er mit neun Mitgliedern den Förderverein des Freilichtmuseums am Kiekeberg und prägte über ein Jahrzehnt als Vorsitzender die Museumsentwicklung. Vor allem sein früher Einsatz für die Inklusion von Menschen mit Einschränkungen ist nachhaltig im Konzept des Freilichtmuseums verankert.