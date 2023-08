Meckelfelder Dorffest: Veranstalter und Polizei ziehen ein positives Fazit

Meckelfeld – Drei Tage wurde in Meckelfeld am Wochenende das Dorffest gefeiert. Zum 38. Mal lud der Mittelstands- und Gewerbeverein Meckelfeld (MGM) zur traditionellen Sause in den Ortskern. Und vom Auftakt mit „Boerney & die TriTops“ am Freitag, bis zum Abschluss am Sonntagabend war es ein rundum gelungenes Fest. Bis zu 10.000 Besucher – viele davon auch aus Harburg – ließen sich das Event nicht entgehen.

Mit dem Verlauf waren die Organisatoren vom MGM ebenso wie Schausteller und Polizei zufrieden. „Der MGM ist mit dem Fest, dem Ablauf und der friedlichen Stimmung sehr zufrieden. Es gab keinen neuen Besucherrekord aber die Zahl der Besucher war gut“, sagte Marc Krüger, der Vorsitzende des MGM, gegenüber harburg-aktuell.

Nach Mitteilung der Polizei war es ein ruhiges und friedliches Dorffest. „Es ist lediglich nach Beendigung des Dorffestes zu drei körperlichen Auseinandersetzungen gekommen, bei denen zwei Personen leicht verletzt wurden, eine ärztliche Behandlung war nicht nötig“, so die Polizei.

Ein Einsatzschwerpunkt lag an beiden Tagen auf der Durchführung von Jugendschutzkontrollen. „Es konnten an beiden Abenden keine Kinder oder Jugendliche mit erheblichen alkohol- oder drogentypischen Ausfallerscheinungen festgestellt werden“, teilte die Polizei mit.

Auch im kommenden Jahr wird das Dorffest nach Auskunft der Veranstalter traditionell am letzten Wochenende im August wieder stattfinden. cb