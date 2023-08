Weißes Dinner: Gelungenes Jubiläum mit drei Premieren an der Außenmühle

Harburg – Gelungenes Jubiläum mit drei Premieren an der Außenmühle: Zum zehnten Mal fand am Sonnabendabend das Weiße Dinner im Harburger Stadtpark statt. Egel, ob mit einem Tisch am See oder mit einer Decke auf der Wiese: Das Dinner ganz in Weiß wird von den Fans gern und mit viel Liebe zum Detail zelebriert.

Bei sonnigem, aber frischen Spätsommerwetter verwandelten viele Teilnehmer die Uferpromenade am Außenmühlendamm in eine lange Picknick-Tafel. Weißes Porzellan, Weiße Tischdecken, Weiße Kerzen, Servietten, und natürlich Weiße Kleidung – der Fantasie der Gäste waren keine Grenzen gesetzt.

Dieses Mal hatte das Harburg Marketing gleich drei Premieren organisiert: Für gute Unterhaltung sorgten Zauberer Christian Knudsen, der seine Tricks direkt an den Tischen zeigte, und Akkordeon-Spieler Hein Diekmann. Außerdem war der neue Eiswagen des Harburg Marketing im Einsatz, mit dem kostenloses Eis an die Gäste verteilt wurde.

Die Gäste kamen aus nah und fern: Die weiteste Anreise hatte eine gut gelaunte Gruppe aus Uelzen. Bereits vor drei Jahren waren die Freunde beim Harburger Dinner dabei – und es soll nicht das letzte Mal gewesen sein.

Mit einer silbernen Zehn über der Tafel (Foto oben) im Pavillon-Zelt zelebrierte eine Freundesgruppe aus Wilstorf mit ihren Gästen aus Glinde und Wandsbek das Weiße Dinner. „Wir sind zum sechsten Mal dabei und versuchen immer an dieser Stelle neben dem kleinen Steg direkt am See zu stehen“, sagten sie. Diese feste Tradition an der immer acht bis zehn Freunde teilnehmen soll auch im kommenden Jahr fortgesetzt werden. cb