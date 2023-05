Mit Michael Schulte und Marquess: NDR-Festival auf dem Harburger Rathausplatz

Harburg – Diese Nachricht wird viele Harburger freuen: Das Hamburger NDR Festival 2023 findet am Sonnabend, 1. Juli, auf dem Harburger Rathausplatz statt. Beim großen Open-Air-Event von NDR 90,3 und dem Hamburg Journal treten Michael Schulte und Marquess auf. Der Eintritt für das NDR Festival ist kostenlos. Das teilte der NDR heute mit.

Rund um die Live-Musik sorgen die NDR 90,3 Moderatoren Nicole Steins und Ulf Ansorge für Stimmung. Unter anderem gibt es Quiz-Spiele und eine Karaoke-Show. Das Festival startet um 17 Uhr.

Musikalisches Highlight wird der Auftritt von Michael Schulte und seiner Band. Seitdem der 33-Jährige vor fünf Jahren mit der gefühlvollen Ballade „You Let Me Walk Alone" beim Eurovision Song Contest den vierten Platz erreichte, gehört er zu den populärsten Solo-Künstlern Deutschlands.

Viele Musikfans aus Harburg werden sich noch an die NDR-Sommertour erinnern, die vor sieben Jahren auf dem Kanalplatz (Foto oben) im Binnenhafen zu Gast war. 2016 sorgte unter anderem Manfred Mann´s Earth Band für großartige Stimmung. cb