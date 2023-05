Für 450.000 Euro: Neuer Joggingpfad mit Fitnessinsel am Engelbekkanal ist fertig

Harburg – Nach gut sechs Monaten Bauzeit ist er fertig: Harburgs neuer Joggingpfad mit Fitnessinsel am Engelbekkanal. Der etwa 400 Meter lange Joggingpfad verläuft vom Außenmühlendamm mit am Sportplatz Außenmühle vorbei, entlang der Engelbek bis zur Hohe Straße. Teilweise ist der Weg recht schummrig, da er sich unter der Hochbrücke der B75 befindet. Die Kosten der Gesamtmaßnahme belaufen sich auf gut 450.000 Euro. Rund 275.000 Euro davon wurden vom InvestitionsPakt Sport bereitgestellt.

Die Fitnessstation am Außenmühlenweg lehnt sich gestalterisch an die Planung der Calisthenics-Anlage auf dem Sportplatz an. Zur Verfügung stehen drei statische Geräte für Kraftübungen.

Ein Pull-Up-Gerät bietet die Möglichkeit für ein kombiniertes Krafttraining der Arme, der Schulten, des Rückens und der Rumpfmuskulatur. Ein Multi-Ladder-Gerät stärkt die Bauchmuskeln, Oberschenkel und Hüften und eine Sit-Up-Bank, die Trainingsmöglichkeiten für Bauch-, Rücken-, Arm- und Beinmuskulatur bietet.

„Mit der Neugestaltung des Joggingpfades und dem Bau der Fitnessinsel ist nicht nur ein weiteres Sportangebot im öffentlichen Raum entstanden und die Anbindung an den Laufpfad um den Außenmühlenteich gelungen, sondern ebenso die Stärkung der Wegeverbindung zwischen dem Phoenix-Viertel und dem Stadtpark“, sagt Sandra K. Stolle vom Bezirksamt Harburg.

Das offizielle Fest zur Eröffnung findet am Freitag, 2. Juni, statt: Von 14 bis 16 Uhr gibt es für alle Interessierten eine Feier mit mehreren Programmpunkten: Nach einleitenden Worten von Hans Lied, Dezernent für Wirtschaft, Bauen und Umwelt zur Umgestaltung der Strecke und zum Neubau der Fitnessinsel zeigen Mitglieder von CaliX die Möglichkeiten zur Nutzung der neuen Fitnessinsel und geben fachkundige Tipps und Anleitungen zur Einbindung der Insel ins eigene Training. cb