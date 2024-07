Featured

Nach Einbruch in Harburgs neues Horror-Theater: Spendenaktion gestartet

Harburg – Was für ein Rückschlag für das neue Horror-Theater in Harburg: Während das Team vom Miskatonic Theater auf der Bühne bei Sommer im Park stand, wurde in den neuen Räumlichkeiten an der Buxtehuder Straße 13 eingebrochen.

„Einbrecher haben unsere komplette Veranstaltungstechnik und zahlreiche wertvolle Gegenstände aus dem Studio gestohlen“, so Lars Henriks, der den Schaden auf mindestens 15.000 Euro für die gestohlene Technik schätzt.

Henriks: „Der Umzug und Ausbau des antikynos zum Miskatonic Theater war von enormen Herausforderungen geprägt. Die übernommenen Räumlichkeiten waren in einem unvorstellbar schlechten Zustand. Monatelang haben wir uns durch Chaos, Schmutz, Schimmel und Fäkalien gekämpft, um diese Räume wieder benutzbar zu machen. Dies hat all unsere finanziellen, physischen und psychischen Ressourcen aufgebraucht – und noch viel mehr.“

Im September sollte das „einizige Horror-Theater der welt“ eröffnet werden. Henriks; Das Studio ist fast fertig, im Theater-Raum haben wir die letzten Wochen unsere großen Inszenierungen zum diesjährigen "Theater im Park" geprobt und sind eigentlich bereit, mit den Proben zur Eröffnungs-Inszenierung, "Der Ruf des Cthulhu" zu beginnen. Endlich, nach all dem Stress und Ärger, sollte die gute Phase dieses Umzugs beginnen.

Trotz dieses Rückschlags wollen die Theater-Macher nicht aufgeben: „Wir müssen natürlich alles an Technik wieder neu anschaffen. Ein bisschen was nimmt uns da bestimmt die Versicherung ab - Aber leider nicht alles. Deshalb starten wir ab sofort eine Crowdfunding-Kampagne."

Das Ziel ist es 15.0000 Euro zusamen zu bekommen, um neue Theater-Technik anzuschaffen.

Wer die Aktion unterstützen möchte gelangt hier zur Spendenseite.

Weitere Infos zum Harburger Horror-Theater gibt es hier.