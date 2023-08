Nach Janeke-Ende: Drei Mitarbeiter wurden von Bäcker Becker übernommen

Marmstorf – Nach 124 Jahren ging in der in der Backstube der Bäckerei und Konditorei Janeke in Eißendorf der Ofen aus. Wie berichtet gaben Iris Janeke und ihr Mann Anton Rutterschmidt Ende Juni den Eißendorfer Traditionsbetrieb auf.

Für drei ehemalige Janeke-Mitarbeiter gibt es jetzt trotz der traurigen Nachricht ein Happy End: Sie wurde von Bäcker Becker übernommen und haben in Marmstorf eine neue berufliche Heimat gefunden – und sind natürlich glücklich darüber.

Die Konditoren Kristina Meyer und Reiner Meyer sowie der Bäcker Krystian M. wurden von Wiebke und Martin Krüger fest angestellt und können so in ihrem geliebten Beruf weiterarbeiten. Seit 1. August arbeiten sie in der Backstube in Marmstorf.

„Auch ich bin froh über die neuen Mitarbeiter, denn wir haben händeringend nach Personal für die Backstube gesucht. Vor allem, nachdem eine unserer langjährigen Konditorinnen in den Ruhestand gegangen ist. So konnte die Lücke jetzt geschlossen werden“, sagt Wiebke Krüber gegenüber harburg-aktuell.

Die 35-jährige Kristina Meyer war knapp fünf Jahre bei Janeke beschäftigt, Reiner Meyer sogar 37 Jahre. „Ich hatte schon überlegt, auf Gärtner umzusatteln, aber dann hat es über einen Kontakt zu einem Mitarbeiter hier geklappt und ich kann in meinem Beruf weiterarbeiten“, sagte der 60-jährige Konditor.

Nach einer Woche im neuen Betrieb ist auch der dritte Neuzugang, der 53-jährige Bäcker Krystian M., der 30 Jahre lang bei Janeke tätig war, sehr zufrieden. „Ich wollte unbedingt wieder in einem familiären Betrieb mit viel Handarbeit und netten Kollegen tätig sein, und das ist hier genau der Fall.“ cb