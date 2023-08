Tag der offenen Feuerwehr: Doppeltes Jubiläum bei der FF Leversen-Sieversen

Sieversen – Einen doppelten Grund zum Feiern gibt es in wenigen Tagen bei der Freiwilligen Feuerwehr Leversen-Sieversen: Die Wehr wurde vor 85 Jahren gegründet und die Jugendfeuerwehr feiert 50-jähriges Bestehen. Am Sonnabend den 19. August werden diese Jubiläen im Rahmen des Gemeindejugendfeuerwehrtag sowie eines „Tag der offenen Feuerwehr“ gefeiert.

Ab 10 Uhr starten die Jugendlichen am Gerätehaus in Leversen zu einem Marsch. Auf der Marschstrecke sind an 8 Stationen Aufgaben aus den Bereichen rund um Spiel, Sport und Feuerwehrtechnik zu bewerkstelligen. Hierzu nehmen Jugendfeuerwehren aus der Gemeinde Rosengarten und befreundete Jugendfeuerwehr teil.

Um 12 Uhr beginnt in der Hauptstraße 62 in Leversen am Gerätehaus der Tag der offenen Tür. Neben einer Fahrzeug- und Geräteschau, steht auch die Demonstration eines Einsatzes bei einem Verkehrsunfall auf dem Programm. Weiterhin wird es Vorführungen einer Fettexplosion geben.

Alle Besucher sind auch eingeladen selbst Hand anzulegen. Hierzu zählen die Bedienung von Feuerlöschern am Firetrainer, die Handhabung von Atemschutzgeräten oder auch die Nutzung der hydraulischen Rettungsgeräte an einem Fahrzeug.

Neben einer Hüpfburg ist auch für das leibliche Wohl mit Getränke-, Imbiss- und Kuchenständen gesorgt. Der Förderverein der FF Leversen-Sieversen e.V. wird ebenfalls mit einem Stand vertreten sein und dort seine Arbeit den Besuchern vorstellen.

Außerdem stehen die Siegerehrung des Gemeindejugendfeuerwehrtages (15 Uhr) und die Übergabe eines neuen Mannschaftstransportwagens (15.30 Uhr) auf dem Programm.

Die Anschaffungskosten von rund 63.500 Euro konnten durch Spenden, angesparte Mittel des Fördervereines und durch einen Zuschuss der Gemeinde Rosengarten in Höhe von 10.000 Euro finanziert werden. cb